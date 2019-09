Am 15. März 2020 finden in Bayern Kommunalwahlen statt. Auch in Haßfurt werden dann Stadtrat und Kreistag neu gewählt. Die Haßfurter Grünen veranstalten mit der Liste für Aktiven Umweltschutz im Hinblick auf diese Wahlen am Montag, 16. September, ab 19 Uhr in Haßfurt, Hotel Walfisch (Obere Vorstadt 8) einen Informationsabend. Mit dabei sind unter anderem die Stadträtinnen Annette Marquardt und Helene Rümer, Kreisrat Matthias Lewin und die Bundestagsabgeordnete Dr. Manuela Rottmann. Ökologische, nachhaltige und soziale Politik fange vor Ort an, daher seien alle Interessierten zu einem ersten Informationsabend eingeladen. Wer Lust verspürt, in Haßfurt und Ortsteilen selbst Grüne Kommunalpolitik zu gestalten, kann sich an diesem Abend informieren, Fragen stellen und mit den Kommunalpolitikern der Haßfurter Grünen in Kontakt treten. red