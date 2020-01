Im Wald um Handthal

Am Samstag, 18. Januar, lädt der Bund Naturschutz zur geführten Wanderung "Alte Wälder um Handthal und ihre Bewohner" ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Großparkplatz Handthal am Ortseingang (Gemeinde Oberschwarzach). Handthal ist ein idyllisch gelegener Steigerwald-Ort mit steilen Weinberglagen umgeben von Laubwäldern. Unterwegs besuchen die Teilnehmer alte schützenswerte Bäume und erläutern anhand von Beispielen den gravierenden Unterschied zwischen Naturwald und Wirtschaftswald. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Veranstalter ist der Bund Naturschutz Bamberg in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald. Nähere Infos unter Tel. 0151/51797673. red