Im Vorbeifahren das Handy entrissen

Im Vorbeifahren mit seinem Fahrrad klaute ein unbekannter Mann einer 20-Jährigen das Handy aus der Hand. Die Coburgerin war am Montag gegen 19 Uhr zu Fuß in der Straße Am Schießstand unterwegs, als der Radfahrer ihr das Handy wegnahm und sich in Richtung Stadtmitte entfernte. Die Coburgerin versuchte, dem Dieb noch hinterherzurennen, verletzte sich bei der Verfolgung allerdings am Fuß. Sie konnte den Mann nicht mehr einholen. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte trotz einer umfangreichen Fahndung den Radfahrer nicht mehr aufgreifen. Das geklaute Handy mit einem Zeitwert von 800 Euro fanden die Beamten kurze Zeit später beschädigt im Kanonenweg auf dem Gehweg liegend. Die Coburger Polizei fahndet nun nach einem männlichen Radfahrer, von dem keine genauere Personenbeschreibung vorliegt. Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei-Inspektion unter der Rufnummer 09561/645209 entgegen. Ermittelt wird wegen Diebstahls.