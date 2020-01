Im Vorbeifahren Auto beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren hat am Donnerstag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Forchheim einen schwarzen VW Golf beschädigt und einen Schaden von circa 1000 Euro verursacht. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr hatte eine 46-Jährige ihren Wagen in der Haidfeldstraße geparkt. Wer Hinweise zur Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden, Telefon 09191/7090-0.