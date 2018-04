Im Vollrausch auf dem Fahrrad

Ein 30-jähriger Fahrradfahrer war am Samstag gegen Mitternacht im Vollrausch mit dem Fahrrad unterwegs und geriet in eine Verkehrskontrolle. Zwar gelten für Fahrradfahrer wesentlich großzügigere Grenzwerte als für Autofahrer. Der Atemtest lag aber bei dem Mann mit 1,7 Promille im "roten Bereich", so dass eine Blutprobe fällig wurde. pol