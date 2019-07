Im Urlaub Englisch lernen

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren können bei einer Sprachreise vom 27. Juli bis 11. August mit dem deutsch-englischen Freundschaftsclub in Zusammenarbeit mit dem Oxford College of English im englischen Torquay an der Torbayküste ihre Sprachkenntnisse verbessern. Junge Leute ab 16 Jahren können auch Intensivsprachkurse in internationalen Gruppen in Oxford besuchen, teilt der Freundschaftsclub mit. Diese Kurse seien bestens geeignet, um Defizite in der Schule auszugleichen oder sich aufs Abi vorzubereiten.

Englischsprachige Lehrkräfte, herzliche Betreuer und ausgewählte Gastfamilien sollen dafür sorgen, dass es mit dem Lernen klappt und die Teilnehmer sich rundum wohlfühlen. Vielseitige Freizeitaktivitäten runden die Sprachreise ab. Weitere Infos zu den Sprachreisen gibt es bei Silvana Kaboth, Telefon 09128/7612, und auf www.gb-sprachreisen.de. red