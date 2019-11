Im Tutu unter dem Baum

Die Ballettschule Olga Engelmann präsentiert wieder eine große Weihnachtsgala. Dazu ergeht Einladung am Sonntag, 15. Dezember. um 15.30 Uhr im Kreiskulturraum Kronach.

Unter dem Motto "Eine weihnachtliche Reise um die Welt" werden über 100 Akteure, Balletteusen und Ballerinas mit ihren einstudierten wundervollen Choreografien in farbenprächtigen Kostümen die Zuschauer verzaubern und auf eine wunderschöne Reise mitnehmen. Als besondere Gäste werden die Ballettschule Corinna Hufnagl sowie Tänzerinnen und Tänzer des Move and Dance Centers aus Coburg erwartet.

Als ganz besonderes Highlight werden zwei Solisten des Landestheaters Coburg eine Vorstellung geben. Erfreulich ist, dass auch die Schülerinnen der neuen Schule in Mitwitz dabei sind. Erst vor einigen Wochen haben sie mit Ballett- Einstudierungen begonnen und sind nun schon dabei bei der Weihnachtsgala. Bei einem Probenbesuch war zu sehen, dass sie das aber schon ganz prima machen und sich auf ihren ersten Auftritt vor großem Publikum in so einer besonderen Atmosphäre im Kreiskulturraum freuen.

Auch die Musical-Fans kommen mit einem Ausschnitt aus dem "Phantom der Oper" auf ihre Kosten. Getanzt wird es vom Move and Dance Center aus Coburg. Solist dieser Choreografie ist der Leiter dieser Schule, Daniel Cîmpean, der im Lauf seiner Karriere unter anderem auch Solist am Landestheater in Coburg war.

Einlass zu dieser weihnachtlichen Reise um die Welt mit viel Musik und Tanz ist ab 15 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft Kronach in der Café-Bar Karibik; Martin Ludwig, Stadtgraben 15, Tel. 09261/51361; sowie in Burgkunstadt bei H.O Schulze, Lichtenfelser Straße 6, Tel. 09572/1697. eh