Im Tal wandern statt auf den Mühlberg

Die für den morgigen Samstag, 13. Juli, angekündigte Mühlbergwanderung kann nicht wie geplant erfolgen, denn die Waldengelwurz blüht dort dieses Jahr nicht. Statt dessen wird unter Führung von Peter Behrschmidt eine Wanderung durch das Leitschtal angeboten. Er ist Fischereiaufseher beim Nordhalbener Angelverein und kann viel erzählen über Angeln, Fischereiwesen und Geschichtla, wie es früher war in Steinwiesen. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Tourismushaus in Steinwiesen. Anmeldung unter Telefon 09262/1538 oder 0175/ 3789750. Die etwa zweistündige Wanderung führt bachaufwärts und wieder zurück. Bitte an Wanderschuhe denken. red