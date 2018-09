Im Tal der Kleinen Sinn

Die Wanderung mit Kurgästen beim Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau führt am Dienstag, 18. September, von Kothen durch das Tal der Kleinen Sinn, vorbei an der Pilsterquelle, nach Speicherz. Der Bus fährt um 13.30 Uhr ab Staatsbad Vita Spa, Schlosspark, 13.40 Uhr Kurstift und 13.45 Uhr Bahnhof in der Stadt. sek