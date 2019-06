Im Streit Springmesser gezückt

In der Nacht auf Freitag gerieten zwei Nachbarn in Streit. Ein 58-Jähriger drohte einem 27-jährigen Mann mit diversen Übeln und zückte ein Springmesser. Das Herausschnellen der Klinge misslang jedoch. Es handelt sich bei dem Vorfall nicht um den gleichaltrigen Mann, der im April seinen Nachbarn fast zu Tode geprügelt hatte, stellt die Polizei auf Nachfrage der Redaktion klar.

In Gewahrsam genommen

Die hinzugerufene Polizei nahm dem 58-Jährigen das Messer ab. Da es sich um ein Springmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern handelt, beging der Mann neben Bedrohung auch einen Verstoß nach dem Waffengesetz. Nach der Anzeigenaufnahme meldete sich der jüngere der beiden Streithähne erneut bei der Polizei.

Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten, sich in seine Wohnung zurückzuziehen und keinen Kontakt zu seinem Nachbarn zu suchen, hielt sich der 58-Jährige noch immer vor der Wohnungstür seines Widersachers auf. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle der Bad Brückenauer Inspektion. pol