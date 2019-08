Im Straßengraben gelandet

Am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein junger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2430 von Burkardroth in Richtung Aschach. Vor ihm fuhr ein Pkw samt Anhänger. An der Abfahrt Frauenroth bog das Gespann nach links ab. Der BMW-Fahrer erkannte dies nach Polizeiangaben zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, steuerte er geradeaus am Gespann vorbei und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 20 000 Euro. Die Feuerwehren Burkardroth, Gefäll und Aschach waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. pol