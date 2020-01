Im Staffelsteiner Stadtrat kurz notiert

Erweiterung Einstimmig billigten die Stadträte die Änderung des Bebauungsplanes "Kurbereich" im direkten Umfeld des "Best Western Plus Kurhotels". Die Eigentümer des Hotels planen, die bestehenden Gebäude um einen weiteren Trakt zu ergänzen, so dass ein offener Hof entsteht. Bauamtsleiter Michael Hess stellte die Planunterlagen und die von der Änderung betroffenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 5930 Quadratmetern vor. Zweiter Bürgermeister Hans Josef Stich, der die Sitzung leitete, sagte, es sei lobenswert, dass das Hotel erweitert wird.

Neubau Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde möchte das bestehende Kindergartengebäude am Georg-Herpich-Platz abbrechen und durch einen Neubau ersetzen. Der neue Kindergarten soll in zweigeschossiger Bauweise mit einem flachgeneigten Satteldach an gleicher Stelle wie das bisherige Bestandsgebäude errichtet werden. Darin können künftig drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen betreut werden. Der Neubau fügt sich an Angaben von Bauamtsleiter Michael Hess in die vorhandene Umgebungsbebauung ein. Pfarrer Matthias Hagen erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass die Planungsphase abgeschlossen sei und die Pläne nun auf dem Weg durch die Genehmigungsinstanzen seien. Mit dem Baubeginn, der bereits mehrmals verschoben worden ist, wird im Herbst dieses Jahres gerechnet.

Jahresberichte Der Jugendbeauftragte der Stadt, Holger Then, sowie der Senioren- und Behindertenbeauftragte, Walter Mackert, legten dem Stadtrat ihren jeweiligen Tätigkeitsbericht vor.

Holger Then sprach über seine regelmäßige Jugendsprechstunde, über die Situation an der Skaterbahn und auf den Spielplätzen. Die Funarena am Aqua-Riese, sagte er, werde sehr gut von Jugendlichen angenommen; wegen des harten Belags sei allerdings die Verletzungsgefahr groß, weshalb überlegt werden sollte, ob ein Filzboden hier Abhilfe schaffen könnte. Das Organisationsteam des Staffelsteiner Kinderfestes stoße inzwischen an seine Grenzen. Es werde von Jahr zu Jahr schwieriger, Helfer zu finden, die sich einbringen.

Walter Mackert sagte, die Sprechstunden, die er jeden zweiten Mittwoch im Monat im Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" anbietet, seien ein großer Erfolg. Die Hauptpunkte seien meist: Wer hilft dabei, Zuschüsse für den barrierefreien Aus- oder Umbau von Wohnung oder Bad zu beantragen und wer sind Ansprechpartner im Landratsamt? Höhepunkt im vergangenen Jahr sei der Seniorennachmittag gewesen, zu dem rund 500 Personen kamen.

Feuerwehr Einstimmig bestätigten die Stadträte die Kommandantenwahl der Freiwilligen Feuerwehr Stublang: Neuer Kommandant ist Markus Engert, stellvertretender Kommandant Johannes Hellmuth. ME