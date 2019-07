Im Stadtrat kurz notiert

Namensgebung Der Vorschlag der Verwaltung, die neue Straße im Baugebiet "Am Stadtgraben" in Unterzettlitz nun "Banzblick" zu nennen, fiel im Stadtrat durch. Vor allem die Freien Wähler wehrten sich dagegen: Es gebe kein Banz, es heiße Kloster Banz. Das wiederum kollidiert mit der Kloster-Banz-Straße, die es in Bad Staffelstein bereits gibt. Gleiches gilt für den Vorschlag Sankt-Georgs-Ring, da es schon eine St.-Georgs-Straße gibt. Und für "Am Teufelsgraben" (so lautet der Flurname) konnte sich niemand erwärmen. Das Thema wurde zurückgestellt und wird nach der Sommerpause erneut behandelt.

Bedarf Im Stadtgebiet gibt es 145 Hortplätze. Nun ergibt sich ein Bedarf von weiteren 20. Dafür soll eine provisorische Gruppe im Gebäude der Ivo-Hennemann-Schule Unnersdorf geschaffen werden. Die Betreuung läuft über das Rote Kreuz, die nötigen Umbauten stemmt der städtische Bauhof. Geplant ist, die neue Gruppe mittelfristig fest zu etablieren. Dann wären größere Umbauten nötig - und Zuschüsse.

Umzug Ferner informierte Bürgermeister Kohmann, dass die Uetzinger Hortgruppe, sonst in der dortigen Schule beheimatet, während der Umbauarbeiten dann in Stublang unterkomme. Die Dauer: voraussichtlich ein Jahr.

Beschluss Einstimmig hat der Stadtrat eine Einbeziehungssatzung "Wolfsdorf - Heckenanger" erlassen. In diesem Bereich am südöstlichen Rand des Dorfes soll auch das neue Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus entstehen. Nun folgt die Beteiligung der Öffentlichkeit.