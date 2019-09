Im "Sonnenschein" ist das Spielen jetzt noch schöner

"Die Wackelzähne" sangen mit frischen Stimmchen "Herein, herein, wir laden alle ein, wir feiern heute ein Fest", und dazu hatte man allen Grund. Denn die Kindertagesstätte "Sonnenschein" Thurnau ist ein Stück schöner und lebenswerter geworden. Dort, wo früher nach dem Eingang eine eher dunkle Garderobe stand, erstrahlt nun ein in hellem Holz gehaltener Spielflur mit einer Bewegungs-und Spielelandschaft.

Bettina Roder von der Kita-Leitung brachte es bei der Einweihung auf den Punkt: "Die Lebenswelt der Kinder hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Daher wollten wir unserer Verantwortung nachkommen und ein weiteres Raumkonzept entwickeln, das der Bewegungsarmut entgegenwirkt."

In kurzer Zeit sei der neue Blickfang entstanden, die Kosten von etwa 15 000 Euro tragen zu einem Drittel die Kita und den Rest die evangelische Kirchengemeinde Thurnau. Und da hakte Bürgermeister Martin Bernreuther ein: "Dieses Projekt war anders, wir von der Gemeinde haben uns zurücklehnen können, der Kindergarten-Träger hat das selbst in die Hand genommen und allein geschultert. Das ist vorbildlich." Mit einer weiteren künftigen Unterstützung dürfe die Einrichtung aber schon rechnen.

Elke Wuthe als Sprecherin von "Die Kita gemeinnützige Gmbh" in Kulmbach nannte den Anbau eine quantitative und für die Kinder willkommene Maßnahme. "Uns ist wichtig, dass auch das Umfeld passt, und es passt hier", betonte sie. Zum 40-jährigen Jubiläum von "Sonnenschein" heuer habe man damit einen weiteren Meilenstein gesetzt. Insgesamt hat die Kita ein Betreuungsangebot für die Allerkleinsten bis zum Ende der Grundschulzeit, für über 130 Kinder. Den kirchlichen Segen für den Anbau spendete Pfarrerin Evelyn Leupold. hw