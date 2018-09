Im Siemens-Parkhaus VW Passat verkratzt

Bereits am Montagnachmittag hat ein 44-Jähriger im Parkhaus in der Siemensstraße in Forchheim feststellen müssen, dass ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube seines blau-orangen VW Passat verkratzt hatte. Der Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter Telefon 09191/7090-0.