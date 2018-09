Im September kein Termin in Ebern

Neben den wöchentlichen Terminen im Umweltbildungszentrum (Ubiz) Oberschleichach besteht monatlich auch in Ebern die Gelegenheit, aktuelle Informationen vom Energieberater zu erhalten. Der nächste September-Termin im Ämtergebäude entfällt jedoch aus organisatorischen Gründen, wie die Energieberatung des Landkreises Haßberge mitteilt. Bei dringendem Beratungsbedarf für Bürger aus dem Raum Ebern können diese bei der Energieberatung im Ubiz telefonisch um einen Sondertermin nachfragen. Anmeldung dafür ist in jedem Fall erforderlich im Ubiz Oberschleichach, Pfarrer-Baumann-Straße 17, Telefonnummer 09529/922210, E-Mail anmeldung@ubiz.de, Internet www.ubiz.de. Im Oktober gibt es dann wieder Termine in Ebern.

Gebühr für die Erstberatung

Für die persönliche Erstberatung fällt eine Gebühr an. Den Kunden des Stadtwerkes Haßfurt, der Stadtwerke Zeil oder der Überlandzentrale Unterfranken wird diese Dienstleistung aber weiterhin kostenfrei angeboten. Auch die Gebühr für Eigentümer von Gebäuden, die im Rahmen des kommunalen Förderprogrammes der Hofheimer Allianz zur Innenentwicklung der Ortskerne beitragen, wird von der jeweiligen Kommune übernommen. red