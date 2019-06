In der Zeit von Freitag, 21. Juni, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen hat in Dormitz ein bislang unbekannter Täter die Hütte eines Schrebergartens mehrere 100 Meter entfernt von der Straße Am tiefen Weg beschädigt. Unter anderem wurde die Türe eingeschlagen und diverse Gegenstände aus der Hütte geworfen und stark beschädigt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0. pol