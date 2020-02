Im Schneematsch ins Schleudern geraten

Drei Unfälle haben sich am Montag auf schneebedeckter Autobahn ereignet. Den Anfang machte um 16.45 Uhr ein 25-jähriger Oberpfälzer mit seinem Audi A5 im Bereich Hummeltal in Richtung Süden, als er erst in die rechte Schutzplanke und dann quer über die Fahrbahn in die Betongleitwand schleuderte (Schaden 27 500 Euro). Als Nächstes kam ein 26-jähriger Oberbayer mit seinem Tesla, Model X, im Bereich Betzenstein auf den Weg nach Berlin in die Bredouille. Er verursachte an der linken Betongleitwand einen Schaden von 500 Euro. Am Auto wurde ein Schaden von 13 000 Euro festgestellt. Und zuletzt machte ein Mercedes C 180 einer 27-jährigen Chinesin bei Plech die Bekanntschaft mit einem polnischen Sattelzug. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von je 20 000 Euro. pol