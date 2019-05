Im Schmölzer Schloss wird eine Maikönigin gekrönt

"Sei die Maikönigin" - mit diesem Slogan lockt die Schmölzer Schlossherrin Girle Pfisterer zum Blumenfest am 25. Mai ab 12 Uhr. Die Gewinnerin mit dem schönsten Blumenkleid gewinnt nicht nur die florale Krone, sondern auch ein romantisches Frühstück für zwei Personen im Schloss-Café und eine Naturseife aus der Seifenmanufaktur Evi Näher. Etwa gegen 15 Uhr soll sie gekrönt werden, die Maikönigin, aber über das "vorher" hat sich Girle Pfisterer natürlich ebenfalls Gedanken gemacht.

"Es wird ein philippinisches Mittagsbuffet geben, darunter ,Adobo', das philippinische Nationalgericht." Der Erlös fließe dann aber nicht in die Kasse der Schlossherrin, sondern soll für wohltätige Zwecke gespendet werden. "Und es gibt italienisches Eis in neun Sorten, darunter ist auch eine vegane Variante." Nach dem Essen möchte Sängerin Alexandra Chersonskaja mit ihrer Serenade das Publikum verzaubern. Ab 14 Uhr hat dann die historische Tanzgruppe "L'Alouette" ihren Auftritt. In ihren historischen Kostümen wird sie das Thema "Blumen" tänzerisch darstellen.

Höhepunkt wird natürlich die Krönung der Maikönigin sein und zwischendrin dürfen die Besucher durch das Schloss und den Park schlendern. An einem Stand finden sie Naturseifen, Badezusätze, Kräutersirup und Glückszwerge und zwischendrin immer wieder stilvolle Arrangements und ein buntes Blumenmeer von "Mira's Blumenboutique". ml