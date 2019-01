Im Schlager gefordert

Ein Spitzenspiel ist angesagt, wenn die U18-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg (2.) in der Gruppe Mitte der Mädchen-Bundesliga (WNBL) am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenführer Rhein-Main Baskets im südhessischen Hofheim-Marxheim antreten. Da der Gastgeber jüngst mit dem klaren 53:90 bei den Dragons Rhöndorf (3.) unerwartet seine erste Niederlage in dieser Saison einstecken musste, herrscht Spannung in dieser leistungsstarken Bundesliga-Gruppe im Kampf um die Play-off-Positionen. Das Heimspiel gegen die Hessinnen ging für die DJK Don Bosco Bamberg in der Baskidhall knapp mit 63:65 verloren. Die bislang zweimal geschlagenen Schützlinge von Trainer Konni Weiß sind hochmotiviert und wollen sich mit einem Sieg bei den Rhein-Main Baskets die Tabellenführung zurückerobern. Sie können dabei auf ihre starke Defensive bauen. kw