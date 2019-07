An der Eisenbahnunterführung in Unterzettlitz wurden zwischen Montag und Dienstag zwei Warnbaken sowie ein Verkehrszeichen angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Als Verursacher dürfte ein landwirtschaftliches Fahrzeug in Frage kommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0. pol