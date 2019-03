Der Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Kulmbach, lädt am kommenden Sonntag um 7 Uhr zu einer Vogelstimmenwanderung zum Thema "Morgenkonzert im Reich des Bibers" ein. Treffpunkt ist am Ortsende von Jöslein am Abzweig nach Altenplos. red