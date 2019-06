Interessierte dürfen am Dienstag, 18. Juni, bei einem Spaziergang die heimische Wildkräuterflora entdecken. Schon immer wurde ihre Wirkungskraft bei verschiedenen Alltagsbeschwerden in der Volksheilkunde eingesetzt. Im anschließenden Workshop bereiten die Teilnehmer eine Tinktur und einen Balsam für die Hausapotheke zu. Treffpunkt ist um 17 Uhr in Weiher (Ortsteil von Pommersfelden). Anmeldungen unter Telefon 09548/8024 oder karin.seubert11@googlemail.com. red