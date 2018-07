Im Reich der wilden Kräuter

red



Bei einem Spaziergang im Rahmen der "Bayern-Tour Natur " am Sonntag, 15. Juli, können die Teilnehmer heimische Kräuter und ihre Verwendungen kennenlernen. Die Wirkungskraft der Kräuter wird heute oft unterschätzt. Anschließend bereiten die Teilnehmer für die eigene Hausapotheke eine Tinktur und einen Balsam zu. Die Veranstaltung findet von 17 bis 19 Uhr statt. Treffpunkt ist am Spielplatz Weiher in Pommersfelden. Anmeldung bei Karin Seubert, Telefon 09548/8024 oder E-Mail: karin.seubert11@googlemail.com.