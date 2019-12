Im Rausch vom Fahrrad gestürzt

Vor den Augen von Polizeibeamten stürzte ein 50-jähriger Radfahrer am späten Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes am Hammermühlweg in Kronach. Der Grund für die unsichere Fahrweise des Mannes war schnell heraus gefunden, zeigte ein Alkoholtest doch einen Wert von fast zwei Promille an. Nach einer Blutentnahme musste der Radfahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Verletzt wurde er bei dem Sturz nicht.