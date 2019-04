Im Rausch selbst gefährdet

Sanitäter haben die Polizei bei einem Einsatz bei einer 46-jährigen Frau um Unterstützung gebeten. Über die Notrufzentrale wurde die Polizei Bad Neustadt gebeten, bei einem Einsatz im Waldweg die Sanitäter zu unterstützen. In ihrer Wohnung wurde eine 46-jährige Frau total alkoholisiert vorgefunden, die mehrfach ihren Nachbarn erzählt hatte, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen wolle. Aufgrund der hohen Alkoholisierung (knapp 2,7 Promille) lehnte eine Klinik die Aufnahme der Frau ab. Deshalb musste sie bis zur Ausnüchterung in der Haftzelle der Polizeiinspektion Bad Neustadt bleiben. Danach wurde ihr in einem Krankenhaus Hilfe angeboten, teilt die Polizei Bad Neustadt am Montag mit. pol