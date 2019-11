Im Rausch mehrere Autos demoliert

Gegen mehrere geparkte Pkw in der Lichtenfelserstraße in Hallstadt stieß am Mittwochabend ein 26-jähriger VW-Fahrer. Die verständigte Polizeistreife konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Eine Alkoholüberprüfung ergab 1,80 Promille, worauf eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird mit über 2000 Euro beziffert.