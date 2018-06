Im Rausch in Streit geraten

pol



Zwei Personen aus Wildflecken , laut Polizeibericht amtsbekannt, sind am Donnerstag in einen heftigen Streit geraten. Als dieser handgreiflich wurde, rief einer der beiden die Polizei . Die Streife verwies den Aggressor aus der Wohnung und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Bereits am Mittwoch hatten tagsüber zwei ebenfalls amtsbekannte Personen aus Bad Brückenau reichlich Alkohol konsumiert und waren gegen Abend in Streit geraten. Als sie schließlich mit Gegenständen aufeinander warfen, wurde die Polizei verständigt. Es wurde eine Person in Gewahrsam genommen und ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.