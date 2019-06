Im Raum Altenkunstadt wird kräftig gebaut!

Die nächste Bauausschusssitzung der Gemeinde findet am Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Folgende Bauanträge und -anfragen werden behandelt: Nutzungsänderung: Einbau einer Hackschnitzelheizung mit Lager in bestehende Scheune am Schneidsberg 6 in Maineck; Einbau einer Ölheizung mit Außenkamin in Edelstahl in der Langheimer Straße 8 in Altenkunstadt; Neubau eines Gartenhauses im Heidäcker 3 in Strössendorf; Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport in der Josef-Motschmann-Straße 10 in Altenkunstadt; Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Evangelische Kirche II" wegen Baumfällung in der Josef-Motschmann-Straße 10 in Altenkunstadt; Abbruch von Nebengebäuden in der Langen Straße 1 in Woffendorf. red