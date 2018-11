Im Rathaus unentbehrlich

Sie wurde "auf Zeit" für ein halbes Jahr eingestellt - 40 Jahre sind daraus geworden. Brigitte Pflaum, Chefsekretärin im Schlüsselfelder Rathaus, konnte in diesen Tagen ihr 40. Dienstjubiläum feiern. Vier Bürgermeistern und deren Geschäftsleitern war sie unentbehrlich: Georg Obermayer, Georg May, Georg Zipfel und derzeit dem amtierenden Stadtoberhaupt Johannes Krapp (CSU).

Ein Jahr in Aschbach

Es war eine aufregende Zeit, als Brigitte Pflaum am 2. November 1978 in den Dienst der Stadt Schlüsselfeld trat. Die kommunale Gebietsreform war in vollem Gange und alles war im Umbruch. Nur acht Tage arbeitete die neue Mitarbeiterin im Schlüsselfelder Rathaus. Im alten wohlgemerkt, in dem sich heute das Stadtmuseum befindet. Dann wurde sie fast ein Jahr lang in Aschbach eingesetzt. Dort gab es - trotz Zusammenlegung der beiden Kommunen - noch ein Rathaus.

"Ich habe meine Arbeit immer sehr gerne getan", sagt die Jubilarin rückblickend. Dabei hatte sie zunächst einen ganz anderen Beruf angestrebt. Eine Ausbildung zur Kinderpflegerin und Hauswirtschaftsgehilfin hatte sie abgeschlossen. Danach absolvierte sie eine Umschulung zur Industriekauffrau. Zur Stadt Schlüsselfeld kam sie schließlich im Zuge einer Maßnahme des Arbeitsamtes, weil Personal für die Gebietsreform gebraucht wurde.

Jetzt sieht Brigitte Pflaum dem Ende ihres Berufslebens entgegen. Zum 1. April 2019 geht sie in den Ruhestand. Beim Dienstjubiläum, das im Bürgersaal mit der ganzen Belegschaft und früheren Chefs gefeiert wurde, dankte ihr Krapp für die gute Zusammenarbeit, die immer mit Zuverlässigkeit und Loyalität einhergegangen sei.