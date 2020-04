Im Pflegepool wird Personal koordiniert

Den Bedarf an Fachkräften im Bereich der ambulanten und stationären Pflege zu decken, war bereits vor der Coronavirus-Pandemie nicht einfach. Durch die aktuelle Situation verschärft sich diese Situation zusätzlich. Deswegen hat sich die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) dazu entschlossen, einen Pflegepool für die Region einzurichten, so dass die Alten- und Pflegeheime im Bedarfsfall schnell Unterstützung bekommen. In diesem Pflegepool werden alle Personen mit ihrem jeweiligen Qualifikationsniveau erfasst, die perspektivisch in der Pflege einsetzbar wären. Das sind beispielsweise Pflegekräfte, die sich bereits in der Altersteilzeit oder im Ruhestand befinden oder die momentan aus anderen Gründen eine "Auszeit" genommen haben, die aber bereit wären, in der aktuellen krisenhaften Situation zu unterstützen. Wenn eine pflegerische Einrichtung dann aufgrund von Ausfällen Personalbedarf hat, kann diese auf den Pool zurückgreifen.

Für diesen regionalen Pflegepool gesucht werden:

• Altenpfleger,

• Altenpflegehelfer,

• Krankenpfleger/-schwestern (Gesundheits- und Krankenpfleger),

• Pflegehelfer (Gesundheits- und Krankenpflegehelfer),

• Kinderkrankenpfleger, Kinderkrankenschwestern,

• Fachkräfte zur Pflegeassistenz

• Arzthelfer/Medizinische Fachangestellte (MFA),

• Zahnarzthelfer (ZMFA),

• Operationstechnische Assistenten (OTA),

• Heilerziehungspfleger,

• Logopäden,

• Ergotherapeuten.

Wer eine pflegerische oder medizinische Ausbildung hat und bereit ist, im Bedarfsfall bei Personalausfall in einem Alten- und Pflegeheim einzuspringen und mitzuhelfen, meldet sich bitte über die Website pflegepool-coburg.de an oder schreibt eine E-Mail an: Pflegepool@landkreis-coburg.de. red