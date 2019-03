Im Parkhaus gegen Betonsäule gestoßen

Beim Ausparken aus einer Parklücke im Theater-Parkhaus blieb am Montagabend ein junger Mann mit seinem Mietfahrzeug an einer Betonsäule hängen. Dadurch wurde die Beifahrertüre des Autos eingedrückt. An der Betonsäule entstand augenscheinlich kein Schaden, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Den Schaden am Auto schätzt sie auf rund 1500 Euro. pol