Im Parkhaus gegen Auto gefahren

Im Parkhaus in der Hemmerichstraße 17 in Bad Kissingen kam es am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr zu einen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Nissan rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei stieß er gegen einen Subaru, der vorwärts in eine Parklücke gegenüber eingeparkt wurde. Beide Fahrer blieben unverletzt. pol