Im Ort sehr engagiert

Erhard Barnickel wurde am 8. April 1934 in Mainklein geboren und blieb seinem Heimatort sein Leben lang treu. Gemeinsam mit seinen drei Schwestern wuchs er im Elternhaus auf.

Nach dem frühen Tod des Vaters übernahm er mit nur 18 Jahren den elterlichen Bauernhof und führte die Landwirtschaft bis in die 1970er Jahre fort. Ab 1965 arbeitete er bis ins Rentenalter als Kraftfahrer bei der BayWa. Im Januar 1959 heiratete er "seine" Kunigunda. Deshalb konnten die beiden in diesem Jahr bereits ihre diamantene Hochzeit feiern. Aus der Ehe gingen die Töchter Angelika und Sigrid hervor. Mittlerweile freut sich der Jubilar auch über vier Enkel und zwei Urenkel.

Erhard Barnickel engagierte sich schon sein Leben lang in den örtlichen Vereinen und in der Dorfgemeinschaft. Immer wenn eine Hand zum Anpacken gebraucht wurde, war er zur Stelle. Erhard Barnickel hat sich auch schon immer gerne in der Natur und im Garten beschäftigt, daneben hält er sich mit Radfahren fit.

Zu den zahlreichen Gratulanten zählten neben Bürgermeisterin Christine Frieß auch Pfarrer Kosma Rejmer und Ingrid Kohles vom Seniorenkreis der Pfarrei. Natürlich kamen auch die Vereine mit Abordnungen sowie die Frühschöppler, Nachbarn, Freunde und Verwandte zum Gratulieren vorbei. koh