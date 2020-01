"Im Oktober vorgeschlagen"

Im Bericht über die jüngste Sitzung des Marktgemeinderats Wirsberg (BR von gestern) ging es auch um die Namensfindung für den Veranstaltungssaal und den Mehrzweckraum im neuen Bürgerzentrum. Darin war zu lesen, dass die "Herren von Wirsberg" zwar als fränkisches Adelsgeschlecht gute Verbindungen zu den Markgrafen nach Bayreuth und Kulmbach hatten, der Bürgermeister es aber für anmaßend halte, daraus eine Namensgebung mit dem Bezug zum Markgrafen Friedrich abzuleiten.

Hermann Anselstetter teilt hierzu mit, dass die Aussagen am Schluss des Zitats "in dieser Form nicht gemacht" worden seien. Er habe die Bezeichnungen "Frankensaal" und "Frankenstube" bereits in der Bürgerversammlung am 7. Oktober 2019 vorgeschlagen.

Auch in der Oberpfalz aktiv

Er habe dies mit dem Fränkischen Adelsgeschlecht der "Herren von Wirsberg" begründet, die sich von der Wirsberger Burg zunächst in Nachbargemeinden wie Lanzendorf, Neudrossenfeld, Ludwigschorgast und Neuenmarkt ausbreiteten. Die Partnerschaft mit der Gemeinde Georgenberg im Oberpfälzer Wald belege, dass die Adligen mit dem Familiennamen "von Wirsberg" auch in der Oberpfalz und in Tschechien viele Kirchen- und Gemeindegründungen vorgenommen haben. Ein weiterer Ausbreitungsschwerpunkt sei Franken geblieben.

Der bekannteste Sohn der "Herren von Wirsberg" ist laut Anselstetter "Friedrich von Wirsberg", der in Würzburg Fürstbischof war, als Begründer des "Wirsberg-Gymnasiums" in Würzburg gefeiert wird und den Titel "Herzog von Franken" trug. Diese historischen Fakten sowie die starke Vertretung der "Herren von Wirsberg" am Hofe der Markgrafen Bayreuth-Kulmbach belegten, dass die "Herren von Wirsberg" in Franken starkes Engagement zeigten.

Die Tatsache, dass "Friedrich von Wirsberg" seit Geburt ein Bürger der Gemeinde Glashütten ist, habe er dazu genutzt, "um es als Anmaßung des Marktes Wirsberg gegenüber der Gemeinde Glashütten zu bezeichnen, wenn Wirsberg den neuen Saal Friedrichsaal nennen würde", so Anselstetter. Hinzu komme, dass "Friedrich von Wirsberg" kein Markgraf war, sondern Fürstbischof und Herzog von Franken. red