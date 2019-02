Im Notfall richtig handeln

Plötzlich ist er da, der Notfall! Wie man dann richtig handelt, darüber berichtet der Internist und Notfallmediziner Wolfram Wilke am Mittwoch, 6. Februar, um 16.15 Uhr im Klinikum am Michelsberg, St.-Getreu-Straße 18. Wie kann ich helfen, wie lagere ich den Betroffenen richtig, wie führe ich Wiederbelebungsmaßnahmen durch? All diese Fragen werden beantwortet. Veranstalter ist die Sozialstiftung Bamberg. red