Im neuen Schlaf-Fass träumen

Die neuen Attraktionen des Stadtsteinacher Campingplatzes sind noch nicht fertig, doch die ersten Buchungen haben die Pächter Harald und Angelika Gruhl schon vorliegen: Neuerdings gibt es auf dem Stadtsteinacher Platz drei Schlaffässer für bis zu vier Personen.

"Die Fässer sind 4,30 Meter lang und 2,25 Meter breit", erklärt Harald Gruhl. Im Inneren sind die Fässer mit Schlafgelegenheiten für bis zu vier Personen ausgestattet, sogar ein ausziehbarer Tisch und Sitzgelegenheiten sind integriert in den Schlaffässern, die komplett aus Holz gefertigt sind. Die trendigen Übernachtungsmöglichkeiten verfügen über elektrisches Licht und eine an der Decke angebrachte Infrarotheizung.

"Sie sind ganzjährig nutzbar", erklärt Angelika Gruhl. Sie ist derzeit mit der Innenausstattung beschäftigt. Denn natürlich bekommen die Schlaf-Fässer Vorhänge - passend zu den Sitzkissen auf den Bänken. Jedes Schlaffass bringt 1,3 Tonnen auf die Waage. Mit einem 40-Tonner wurden die überdimensionalen Fässer angeliefert.

"Es ist eine schöne Idee, die die neuen Campingplatzpächter hatten. Denn jetzt können auch mal Leute, die nicht zelten wollen und die kein Wohnmobil haben, auf dem Stadtsteinacher Platz übernachten. Ich habe mir schon lange Mobile Homes gewünscht", kommentiert Bürgermeister Roland Wolfrum die neuen Behausungen.



Mit Terrasse

Aktuell fertigt Schreiner Klaus Maier noch Terrassen. Denn die Schlaffässer sollen kleine Vorplätze bekommen, die mit Sonnenschutzsegeln ausgestattet sind.Ende des Monats sollen die Schlaf-Fässer fertig sein.

"Die Fässer sollen die Namen der heimischen Biersorten bekommen", erklärt Harald Gruhl. "Und zur Begrüßung bei einer Fassübernachtung kooperieren wir mit der Brauerei Schübel und kredenzen jedem Gast zwei Flaschen Bier", erklärt Gruhl.

Auch für Gäste der Motorradsternfahrt oder für Bierwochenbesucher stehen die Fässer zur Verfügung. Eine Übernachtung für zwei Personen kostet in der Vorsaison 49 Euro, in der Hauptsaison 50 Euro. "Man kann Bettwäsche und Frühstück dazu buchen. Die Fässer sind für Leute ideal, die wenig Gepäck haben möchten", sagt Gruhl.

Die Fässer sind nicht die einzigen Neuerungen auf dem Stadtsteinacher Campingplatz. Inzwischen ist auf dem gesamten Platz WLAN verfügbar. Außerdem hat die Stadt die WC-Spülungen erneuert. "Die Übergabe des Campingplatzes ist geglückt", sagt der Bürgermeister.



Profitieren vom Pech in Salem

Die Campingplatzpächter Angelika und Harald Gruhl indes freuen sich schon auf die Outdoorsaison, auf viele Gäste aus dem Erlebnistripbereich. Aktuell profitiert der Campingplatz von der Schließung des Gästehauses Salem. Denn einige Gäste nutzen jetzt den Platz für Zwischenübernachtungen."Bislang hatten wir aber nur eine Ferienwohnung. Die Situation wird jetzt besser", sagt Gruhl.