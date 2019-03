Im Netz spricht sich die Mehrheit für die Gelbe Tonne aus

Das Nein für die Gelbe Tonne und das Ja für robustere Gelbe Säcke im Landkreis Bamberg stoßen auf der FT-Facebook-Seite zum großen Teil auf Widerspruch.

Helga M.: Die Welt ertrinkt in Plastikmüll, und hier wird diskutiert, ob Tonne oder Sack... Tonne natürlich! Saubere Geschichte, nix fliegt rum, und eine Tonne hält ja auch "etwas länger" wie ein gelber Sack.

Marion P.: Aber auch die Tonnen müssen irgendwann entsorgt werden, wenn sie kaputt gehen.

Stefan F.: Am besten ne Tonne aus Blech, damit wäre die ganze Plastiksch... weg, und sie halten auch länger durch.

Lorenz N.: Jeder Bürger sollte sich mal einen Überblick verschaffen und dazu mal einen Gelben Sack nehmen und lesen, was alles in den Gelben Sack kommt. Dann gibt es auch kein Problem Sack oder Tonne. Beim Sack sieht man was drinnen ist, bei der Tonne nicht. Tobias M.: Hat die Welt nicht schon genug sch... Plastik? Nehmt doch um Himmelswillen Tonnen.

Sabine W.: Oh ja, die Gelben Säcke sind echt ein Drama. Kaum hat man sie etwas befüllt, schon zerreißen sie. Ich weiß nicht, das müsste doch mal jemanden stören. Außerdem könnte man festere Säcke besser befüllen, also weniger Säcke.

Conny S.: Einwegplastik soll verboten werden, und was macht man in Bamberg? Statt endlich auf Tonnen für den Plastikmüll umzusteigen? Nein, hier verpacken wir unseren Plastikmüll, die "Wertstoffe", weiterhin in Einwegplastiksäcken. Jetzt bald sogar noch in wahrscheinlich dickeren Einwegplastiksäcken. Wahnsinn.

Torsten H.: Bei Unwetter bringen festere Säcke auch nichts. Fliegen so oder so weg. Und Risse sind schnell drin.

Martina N.: Tonne, denn die Säcke sind eher was für die Tonne, als dass sie halten. Und es ist eine Frechheit, dass die mir an mein Haus nur eine Rolle pro Jahr hinlegen. Die darauf befindlichen Säcke reichen nicht mal für jede Abholung im 14-Tag-Ryhtmus. Wir sind drei Personen und brauchen einen Sack pro Abholung. Und wo bleibt der Umweltgedanke, wenn ich extra 6 km fahren muss, um mir eine Rolle zu holen. Das regt mich total auf: Sprit, Verschleiß, Zeit.

Gundi H.: Plastik Ole, denken Oweh!!! red