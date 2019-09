Auf der B 286 von Oerlenbach in Richtung Bad Kissingen übersah am Dienstag gegen 8 Uhr, ein junger Opel-Fahrer aufgrund des dichten Nebels eine scharfe Linkskurve und stieß mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein am Fahrbahnrand. Dadurch brach die Vorderachse, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. pol