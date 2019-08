Im Namen des heiligen Christophorus

Kraftfahrzeuge sind ein unentbehrlicher Bestandteil im Leben des Menschen und der Gesellschaft geworden. Sie fordern ihn aber auch heraus, sich seiner Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und der Natur bewusst zu sein. Damit diese Verantwortung auch unter dem Schutz Gottes steht, feierten zahlreiche Gläubige in der Basilika zu Ehren des heiligen Christophorus eine Andacht.

In seiner Predigt ging Pater Heribert zunächst auf die Legende des Heiligen ein, der seine Kraft in den Dienst des mächttigsten Herren stellen wollte. Ein Einsiedler führte ihm vor Augen, dass dies nur Gott sein könne. An einer tiefen Furt trug der bärtige Riese Reisende durch den reißenden Fluss. Als er eines Tages einen Knaben auf die Schulter nahm, trug sich das Kind anfangs sehr leicht. Doch je weiter sie kamen, desto schwerer schien es zu werden. "Mir war es, als hätte ich die Welt auf der Schulter getragen", soll er hinterher gesagt haben.

Ein aktueller Heiliger

"Der Christophorus ist ein aktueller Heiliger", sagte der Franziskanerpater und erinnerte an die Bilder, als über Hochwasser in den Medien berichtet wurde. Donau, Elbe, Mulde oder Saale waren zu reißenden Flüssen geworden, die Dörfer und Städte überfluteten. "Da sah man den Christophorus von heute, in Gestalt von Feuerwehrleuten." Aber nicht nur Wasser könne uns überschwemmen, so der Pater. Eine Flut von Sinnesangeboten überschwemme unsere Gesellschaft mit teilweise zweifelhaften Ratgebern. "Wer gibt Orientierung und Halt?", fragte der Pater. Mancher Helfer habe vielleicht auch Christus durch die Flut getragen, ohne es zu wissen. Nach der Andacht lud Pater Heribert die Gläubigen zur Fahrzeugsegnung ein. Autos und Motorräder aus nah und fern waren auf den Vorplatz der Basilika abgestellt. Geduldig machten sich die Franziskanerpatres Alexander und Heribert auf den Weg, um zunächst das Gefährt und anschließend jeden Fahrer zu segnen.

Christophorus ist der Schutzheilige aller Reisenden und zählt zu den 14 Nothelfern. gkle