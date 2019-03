Im Museum wird wieder Bier gebraut

Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen können Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 7. April das Brauen des Museumsbieres live erleben. Die Initiative "Wir sind Rhöner Bier" lädt zu Bierseminaren mit Verkostungsmöglichkeit in die Aktionsscheune ein. Beim Kochprogramm "Was kommt heute auf den Tisch?" werden Malzbonbons hergestellt. Zudem wird die amtierende Bayerische Bierkönigin Johanna Seiler zu Gast sein.

Ein sinnliches Erlebnis

Ein Genuss mit allen Sinnen verspricht am Sonntag, 7. April ein Besuch des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen zu werden. Anlässlich des Brautages wird im Gemeindebrauhaus aus Alsleben schon früh am Morgen die Feuerung angeschürt. Gegen 11 Uhr beginnt dann der eigentliche Brauvorgang. Beim Einmaischen der Braugerste im Maischebottich, dem Kochen der Würze in der Sudpfanne und dem Abkühlen des Sudes auf dem Kühlschiff dampft und duftet es in dem historischen Gebäude. Beim "Brauen wie vor 100 Jahren" wird klar, wieviel handwerkliches Geschick früher nötig war, um ein gutes Bier zu produzieren. Wann immer es die Zeit erlaubt, beantworten die Museumsbrauer Klaus-Dieter Spiegel und Joachim Werner hierzu auch gerne die Fragen der Besucherinnen und Besucher.

In der Küche des Dreiseithofs aus Leutershausen, können die Gäste von 11 bis 15 Uhr Malzbonbons herstellen und natürlich auch gleich verkosten. Nebenan in der Aktionsscheune gibt es bei Bierseminaren der Initiative "Wir sind Rhöner Bier" allerhand Wissenswertes rund um den süffigen Gerstensaft zu erfahren. Leiter der ca. halbstündigen Seminare ist Ulrich Klebl, der Braumeister der Klosterbrauerei Kreuzberg. Sie beginnen um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr. Im Unkostenbeitrag von drei Euro enthalten ist die Möglichkeit, vier verschiedene Biere zu verkosten.

Bier aus Feuerwehrauto

Karten können am Veranstaltungstag an der Museumskasse erworben werden. Wer mag, kann seinen Durst aber auch direkt am Brauhaus löschen, wo Biere der Initiative an einem ehemaligen Feuerwehrauto gezapft werden, das zu einem Ausschankwagen umfunktioniert wurde. Alkoholfreie Getränke und Bratwürste sind am Brauhaus ebenfalls erhältlich.

Museumsbier-Anstich am 30. Juni. Wer das Museumsbier probieren möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Das naturtrübe, ungefilterte Märzen wird erstmals beim Museumsbier-Anstich am Sonntag, den 30. Juni ausgeschenkt. Die Zeit bis dahin benötigt es zur Reife.

Bei der Überwachung des Gärvorgangs und der Lagerung des Bieres greift das Museum auf moderne Methoden zurück. Dabei wird es von der Rother Bräu und von Friedbert Stumpf vom Labor für Getränkeindustrie in Bad Neustadt tatkräftig unterstützt. Den Hopfen hat in diesem Jahr wieder die Privatbrauerei Friedrich Düll zur Verfügung gestellt.