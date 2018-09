Im Müllsack die Adresse hinterlassen

Die Polizei erhielt am Mittwoch Kenntnis davon, dass an einem Müllcontainer In der Au illegal ein Karton und ein Sack mit Müll entsorgt worden waren. Im Müllsack wurden Briefe mit Namen und Adresse gefunden. So konnte der Müllsünder ausfindig gemacht werden. Er gab zu, für die Müllentsorgung verantwortlich zu sein und erhält nun eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.