Im Markt Pressig wird wieder eine Weinkönigin gewählt

Karl-Heinz Hofmann Die Bürger im Markt Pressig dürfen wieder eine neue Weinkönigin wählen. Die Aktionsgemeinschaft Markt Pressig (AGMP) und der Markt Pressig bitten um rege Wahlbeteiligung. Ab diesem Wochenende darf gewählt werden, Wahlscheine gibt es in allen Geschäften, Lokalen und Gaststätten im Markt Pressig. Für den Thron der Weinkönigin 2018 bewerben sich drei junge Damen aus Marienroth und Eila.

Luisa Wicklein

Luisa Wicklein aus Eila ist mit 16 Jahren die Jüngste des Trios. Sie geht ins Kaspar-Zeuß-Gymnasium. Ihre Hobbys sind Tanzen in der Volkstanzgruppe Welitsch und der Schießsport, dem sie beim Kleinkaliber Schützenverein Förtschendorf nachgeht. In der Orchesterschule Pressig- Stockheim lernte sie Klavierspielen. Weiter engagiert sie sich kirchlich als Ministrantin im Altardienst und stellt sich aber auch gerne bei kirchlichen Festen und Anlässen zur Verfügung.

Luisa Müller ist in Marienroth wohnhaft. Derzeit ist die 17-Jährige im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zur Altenpflegerin. Tanzen und Tischtennis sind ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen. Beim TV Marienroth holt sie an der grünen Platte die Punkte und schwingt die Tanzbeine in der Showtanzgruppe Marienroth. Engagiert ist sie zudem in der Elferratsgarde der "Ruotnkernge Fousanocht". Die dritte Dame, die sich um den Thron der Weinkönigin bewirbt, ist Lea Stadelmann aus Marienroth. Sie ist ebenfalls 17 Jahre alt und besucht das Frankenwald-Gymnasium in der zwölften Klasse. Auch sie ist leidenschaftliche Tischtennisspielerin beim TV Marienroth und Tänzerin in der Showtanzgruppe Marienroth. Außerdem engagiert sie sich in der Freiwilligen Feuerwehr Marienroth.

Der Abschluss findet am Sonntag, 30. September, um 19 Uhr im Autohaus Vetter mit dem Oktoberfest statt. Am verkaufsoffenen Sonntag, 30. September, haben Geschäfte und Gaststätten von Förtschendorf bis zum südlichen Ortsausgang in Pressig von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. In jedem Geschäft und in jeder Gaststätte wird als besonderer Willkommensgruß und Gaumengenuss ein guter Wein kredenzt. Jeder setzt auf eine eigene Hausmarke.

Das Autohaus Vetter bietet am Samstag, 29. September, ab 12 Uhr mit seinem Oktoberfest ein buntes Programm. Nach dem Bieranstich durch Landrat Klaus Löffler (CSU) mit den drei Kandidatinnen sowie Zweitem Bürgermeister und Vorsitzenden der AGMP, Wolfgang Förtsch (SPD), folgen jede Menge an Unterhaltung, Show, Spiele und Gaudi-Aktionen. Auch für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Dies gilt auch am verkaufsoffenen Sonntag, 30. September, wo man bereits ab 10 Uhr mit der Unterhaltung beginnt. Das Oktoberfest und der verkaufsoffene Sonntag werden am Abend ab 19 Uhr im Autohaus Vetter mit der Inthronisation der Weinkönigin ihren Höhepunkt erhalten.