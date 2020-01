Im "Malergarten" hat es vor über 60 Jahren gefunkt

Ihren 60. Hochzeitstag feierten an Silvester Christian und Annelore Knörrer. Zu den Gratulanten gehörten stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann, Bürgermeister Werner Diersch und die beiden Vorsitzenden der Feuerwehr Feuln-Waizendorf, Josef Witzgall und Detlef Renner. Musik spielte in der langen Ehe der beiden Jubilare von Anfang an bis heute eine dominante Rolle. Die nächstgelegene "Disko", die für die damalige Jugend ohne Auto zu erreichen war, war der "Malergarten". Dort sorgte Mitte der 50er Jahre Christian Knörrer mit seiner "Quetschn" für die Unterhaltung der Gäste. Der Musikant erweckte dabei die Aufmerksamkeit der jungen Annelore Dorsch, die in Sanspareil aufgewachsen ist und 1953 nach Trebgast gekommen war, um hier eine Lehre zu absolvieren. Kurz entschlossen nutzten die Verliebten den letzten Tag des Jahres 1959 zu ihrer Eheschließung. "Es war ein schöner Tag, an dem wir ohne Jacken spazieren gehen konnten", erinnert sich die Jubelbraut.

Der Ehemann singt seit 63 Jahren im örtlichen Männer-Gesangverein und ist seit 53 Jahren ihr Chorleiter. Bei so viel Musik im Blut kann die Harmonie in 60 Jahren auch ein "Misston" nicht stören, der sich beispielsweise mal einschleicht, wenn der Ehemann eine Probe" etwas zu lange ausdehnt. Und zwar nicht etwa eine Chorprobe, sondern eine sonntägliche Bierprobe.

Bei der silvesterlichen Jubel-Hochzeitsfeier mit der Familie im "Popp‘n-Keller", als die Chorgemeinschaft Lindau-Feuln-Waizendorf ein Ständchen brachte, stand natürlich der "gute Ton" im Vordergrund. Genauso wie bereits am Nachmittag, als der Posaunenchor Trebgast das Jubelpaar überraschte. Dieter Hübner