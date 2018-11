Im Mai vor 40 Jahren kam das schlimme Hochwasser

Die älteren Staffelsteiner werden sich an jenen 22. Mai 1978 wohl noch gut erinnern: Ein verheerendes Hochwasser setzte der Adam-Riese-Stadt arg zu. Man hat daraus gelernt, Maßnahmen getroffen, zuletzt wurde 2011 in Bad Staffelstein der Innerortsausbau zum Zwecke des Hochwasserschutzes fertiggestellt. Dieser gewährleistet allerdings "nur" einen sogenannten HQ-20-Schutz. Um bei einem sogenannten "hundertjährigen Hochwasser" gewappnet zu sein, bedarf es allerdings eines speziellen Hochwasserrückhaltebeckens. Auf technische Zusammenhänge und auf mögliche Standorte und Varianten zur Umsetzung gingen in der Adam-Riese-Halle Ingenieure und Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes Kronach in einer Präsentation ein. "Bis das Projekt umgesetzt ist, werden noch viel Kubikmeter die Döberten hinabfließen", ist Bürgermeister Kohmann klar. Dies wurde auch deutlich durch die dargestellte Zeitschiene. Bevor, wohl frühestens Ende 2019, eine Entscheidung über die auszuführende Planungsvariante erfolgt, sind vorab viele weitere Schritte nötig: von der Genehmigung durch die Regierung über die notwendige Vereinbarung zwischen Wasserwirtschaftsamt und Stadt bis zur Vergabe der Ingenieurleistungen voraussichtlich im Herbst/Winter 2019. Im vierten Quartal 2019, so schätzt Christian Frisch, könne man frühestens mit der Vorplanung für mindestens zwei Planungsvarianten starten. dell