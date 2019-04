Im Mai startet die Erfassung der Tagfalter-Arten im Frankenwald

Das Projekt "Tagfalter-Monitoring in Tälern des Frankenwaldes" der BN-Kreisgruppe Kronach besuchte der Landesvorstand des BN in Zeyern. Im Zeyerngrund erläuterten die Vorsitzende der Kreisgruppe, Elisabeth Hoffmann, und Projektbetreuerin Christine Neubauer die Projektziele und das Vorgehen. "Der Rückgang der Schmetterlinge ist in ganz Bayern erschreckend. Wir müssen dringend etwas tun, damit unsere natürlichen Ressourcen gerettet werden. Mit dem erfolgreichen Volksbegehren ,Rettet die Bienen' haben wir ja auch kräftig Rückenwind", so der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner. Christine Neubauer: "Der Hauptaugenmerk des Projektes liegt auf der Wertigkeit und dem Erhalt der Lebensräume Extensivwiese, Brache und Extensivweide für die typischen Tagfalterarten der Frankenwaldtäler. Es kann dabei helfen, Stärken und Schwächen der derzeitigen Bewirtschaftungspraxis zu erkennen. Ab Mai, wenn die Tagfaltersaison richtig begonnen hat, werden die Experten Tobias Wunder und Martin Bücker mit den Kartierungen in ausgewählten Tälern starten."

Ziel des Projektes ist es, die Tagfalterarten in den Wiesentälern des oberen Frankenwaldes, wie im Zeyerngrund, Tschirner und Nordhalbener Ködel und im Kremnitz- und Dobertal zu erfassen und mit Daten aus den 80er Jahren zu vergleichen. So können dann Veränderungen bestimmt werden.

Wichtige Falterarten in den Tälern sind z. B. der Mädesüß-Perlmuttfalter, der Dukatenfalter oder der Lilagoldfalter. red