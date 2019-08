Im Lummerland war Grips gefragt

"Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen weiten Meer, mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr ..." Bei diesen Zeilen werden sofort Erinnerungen wach an die auf einem Kinderbuch von Michael Ende basierende Jim-Knopf-Aufführung der Augsburger Puppenkiste. Ein hoher Spaßfaktor und Teamcharakter wohnten der von der Bücherei veranstalteten "Lummerland-Rallye" inne.

Zehn Jungen und Mädchen meisterten die Herausforderungen, die neben Grips und Geschicklichkeit auch einen im Wortsinne langen Atem erforderten. Die Charaktere der Jim-Knopf-Geschichten wurden spielerisch in die Rallye eingebunden. Mit trauriger Miene erklärte Elli Hornung, die zusammen mit Anja Dütsch die Ferienaktion leitete und von den drei Helfern Malte, Bastian und Britta unterstützt wurde, die verzwickte Ausgangssituation: Jim Knopf plant eine Geburtstagsparty, doch der Drache, Frau Mahlzahn, hat sämtliche Geburtstagsgäste entführt, von Lokomotive Emma über Jims Adoptivmutter Frau Waas bis hin zum König von Lummerland, Alfons den Viertel-vor-Zwölften. Um alle vom Drachen Entführten wieder zu befreien, waren nun sieben Aufgaben zu bestehen.

Die Teilnehmer legten Ehrgeiz an den Tag bei Eierlauf und Flüsterpost oder als es galt, Frau Mahlzahn abzulenken, die gerade Emma in ihren Fängen hatte. An weiteren Stationen bestand die Aufgabe darin, Bilder von Figuren der Jim-Knopf-Geschichten und dazugehörige Texte wieder korrekt zusammenzufügen oder ein Puzzle zusammenzusetzen, welches dann die Lok Emma zeigt.

Langer Atem notwendig

Um einen Drachen zu besiegen, brauchte es einen langen Atem - und das sprichwörtlich. Den Jungen und Mädchen bereitete es sichtlich großes Vergnügen, auf einer auf Tischen mit Klebeband abgesteckten Strecke Wattebällchen vorwärts zu befördern, wohlgemerkt ohne dass die Watte die "Straße" verlässt. Als zusätzliche Hürde wurden zwei (Eisenbahn-)Tunnel eingebaut, die der Wattebausch durchqueren musste.

Doch erst als alle Fragen im abschließenden "Lummerland-Quiz" richtig beantwortet waren, konnte Jim Knopfs Geburtstagsparty steigen. Die Jim-Knopf-Kenner wussten natürlich, dass eine Fähigkeit von Lukas darin besteht, Loopings in die Luft zu spucken Nach kurzweiligen zwei Stunden erhielten die Kinder eine Urkunde, die sie als "Jim-Knopf-Experten" ausweist und als weitere Erinnerung eine kleine Emma.