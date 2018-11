"Im Leise rieselt der Schnee", dieses kecke Wortspiel steht über dem diesjährigen Weihnachts-Benefizkonzert des Serviceclubs Ladies' Circle 38 Coburg. Als Solistin für einen abwechslungsreichen Abend ab 19.30 Uhr im "Leise am Markt" am Mittwoch, 5. Dezember, konnte die Sopranistin Anna Gütter gewonnen werden. Weihnachtliches und Festliches aus Oper, Operette und Musical will die Sängerin zu Gehör bringen, die vielen vielleicht noch aus der Zeit ihres Engagements am Landestheater bekannt sein dürfte. Begleitet wird sie von Dominik Tremel am Klavier. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Buchhandlung Riemann. Der Erlös des Abends kommt "Mentor Lesespaß Coburg" zugute. red