Im Landkreis gibt es mehr Millionäre

Günter Flegel 13 der 4858 Einkommensmillionäre, die im Freistaat Bayern leben, sind im Landkreis Haßberge zuhause. Diese Zahlen hat das Landesamt für Statistik am Freitag veröffentlicht. Grundlage ist die Lohn- und Einkommenssteuer des Jahres 2015 - aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Einkommensmillionär ist nach der Definition der Statistiker jemand, dessen Gesamtbetrag aller Einkünfte größer ist als 999 999 Euro. Die Zahl der Reichen steigt in Bayern demnach zwar langsam, aber stetig; die meisten "Millionäre" leben in Oberbayern und dort wiederum in München, wo 1138 Menschen gezählt werden, die mindestens eine Million im Jahr verdienen.

Auch im Landkreis Haßberge gibt es mehr "Reiche"; 1,5 Millionäre pro 10 000 Einwohner sind es nach der Zählung der Statistik-Experten, 13 insgesamt. Der Landkreis Haßberge bildete eine Zeitlang das Schlusslicht der Millionärs-Hitparade. In der aktuellen Statistik sind einige Regionen weiter nach hinten gerutscht. Etwa in Oberfranken und in der Oberpfalz. In den Landkreisen Bamberg und Bayreuth etwa gibt es mit 1,2/10 000 Millionären weniger Großverdiener als im Kreis Haßberge.

Einst das Schlusslicht

Bei der ersten Erhebung dieser Art hatte der Landkreis Haßberge mit 0,3 Millionären pro 10 000 Einwohner die Rote Laterne; das waren die Zahlen auf der Basis von 2004. Im Jahr 2013 waren es dann schon 1,2 Reiche pro 10 000 Einwohner.

Von einer Aufholjagd kann man freilich nicht sprechen. Laut Landesamt haben 54 Prozent der bayerischen Einkommensmillionäre (2622) ihren Wohnsitz in Oberbayern, davon 1519 in der Stadt oder im Landkreis München. Von den übrigen Millionären sind 340 Unterfranken. Die höchste Millionärsdichte hat der Landkreis Starnberg mit 19,2 je 10 000 Einwohner.