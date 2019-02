Im Land der Götter

Sigrid Daum berichtet am Mittwoch im Café Clatsch über die verschiedenen Projekte der Nepalhilfe Kulmbach und verrät dabei viel über Land und Leute. Beginn ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind herzlich willkommen. Eingebettet zwischen den höchsten Bergen der Welt liegt Nepal, das Land der Mythen, Legenden und der Götter. Der Ablauf des täglichen Lebens wird im hohen Maße von den Religionen bestimmt. Das hinduistische Kastenwesen lähmt noch immer den wirtschaftlichen Aufschwung, obwohl es bereits seit 2005 abgeschafft ist. Sigrid Daum besuchte unter anderem Malekhu, ein Dorf mit circa 3000 Einwohnern, das seit 15 Jahren wichtige Impulse für Wirtschaft und Bildung von der Nepalhilfe bekommt. Danach wohnte sie zwei Wochen bei einer nepalesischen Familie in Kathmandu. "Die Gastfreundschaft ist unbeschreiblich - sofort war ich Teil der Familie und der gesamten Hausgemeinschaft", so Daum. red